Wohnungsbrand in Meran

Meran – Kurz vor 8.00 Uhr am Montagmorgen ist die Freiwillige Feuerwehr Meran gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren von Gratsch und Untermais zu einem Wohnungsbrand im historische Zentrum von Meran ausgerückt.

Ein Passant hatte die Einsatzkräfte alarmiert, als er eine um Hilfe rufende Frau am Fenster bemerkt hatte. Die Frau gab an, in ihrer Wohnung brenne es.

Glücklicherweise war Feuerwehr Untermais schnell am Einsatzort und konnte den Entstehungsbrand löschen. Die Frau und ihre Kinder, die sich in der Wohnung befanden, wurden bereits vor Eintreffen der Wehrmänner von Ersthelfern aus der Wohnung gerettet.

Das Feuer ist vermutlich durch eine heruntergebrannte Kerze entstanden. Das Brandgut wurde ins Freie gebracht. Die Wohnung sowie das gesamte Gebäude wurden mittels Überdruckbelüfter belüftet. Nach rund 20 Minuten war der Einsatz beendet.

Ausgerückt sind auch das Weiße Kreuz mit Notartzt und Organisatorischem Leiter sowie die Ortspolizei Meran.