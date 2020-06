Wohnungsbrand in Meran nimmt tragisches Ende

55-Jähriger kommt in den Flammen ums Leben

Meran – Ein Wohnungsbrand hat heute Vormittag in Meran ein tragisches Ende genommen.

Zu dem Feuer kam es gegen 8.00 Uhr im Untergeschoss eines Hauses in der Leopardistraße. Ein 55-jähriger Mann, der in der Wohnung lebte, kam in den Flammen ums Leben.

Laut Alto Adige online dürfte der Mieter eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Als mögliche Ursache wird derzeit ein nicht erloschener Zigarettenstummel angenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen aber noch.

Weitere Personen kamen bei dem Wohnungsbrand nicht zu Schaden. Die Feuerwehren konnten auch ein Ausbreiten auf andere Bereiche des Hauses verhindern.

Alto Adige

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Gratsch und Untermais und das Weiße Kreuz Meran.