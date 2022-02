Wohnungsbrand in Prad

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch

Prad – In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist am Sonntagnachmittag die Einrichtung des Wohnbereichs in Brand geraten. Bemerkt wurde das Feuer von den Nachbarn der darüberliegenden Wohnung, die Rauch wahrgenommen hatten. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Prad rückte umgehend aus.

Mittels Atemschutz und Schnellangriffsschlauch gingen zwei Einsatztruppen umgehend zur Brandbekämpfung über. Die Flammen konnten innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Die Wohnung wurde daraufhin mit einem Lüfter vom Rauch befreit.

Der Sachschaden ist jedoch beträchtlich, da die gesamte Wohnung durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Das verbrannte Mobiliar wurde ins Freie gebracht und die Brandstelle mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

An der Einsatzstelle waren auch der Abschnittsinspektor, das Weiße Kreuz Prad sowie die Carabinieri im Einsatz.

Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.