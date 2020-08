Wolkenstein: 44-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Wolkenstein – In Wolkenstein in Gröden hat sich am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge wurde ein 44-jähriger Italiener mittelschwer verletzt. Es handelte sich um einen Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Rettungshubschrauber Pelikan 2 und die Freiwillige Feuerwehr von Wolkenstein.

Der Verletzte wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht.