Xi Jinping lässt auch in Südtirol spionieren

Als Servicecenter getarnte illegale Polizeistation wohl auch in Bozen

Bozen – Der lange Arm Pekings erstreckt sich mittlerweile bis nach Bozen, wie diverse Medienberichte und Untersuchungen der Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders mit Sitz in Madrid nahelegen.

Demnach betreibt China “Polizeistationen” in Europa, um seinen im Exil lebenden Staatsbürgern nachzustellen. Die Chinesen werden ausgespäht, schikaniert und sogar gewaltsam dazu gezwungen, wieder in ihr Heimatland zurückzukehren.

Das alles soll laut “CNN” und dem Londoner “Guardian” in den als Servicecenter getarnten Polizeistationen über die Bühne laufen. Mehr als hundert dieser “Übersee-Polizeistationen” soll es laut Safeguard Defenders geben.

Die chinesische Regierung nutzt für diese Tätigkeiten offenbar bilaterale Sicherheitsvereinbarungen mit Ländern in Europa und Afrika.

So hat etwa Italien viele solcher Abkommen mit dem Riesen aus Fernost geschlossen. Diese sehen beispielsweise eine Kooperation bei Streifen vor. So sind chinesische Polizisten in Italien gemeinsam mit italienischen Ordnungshütern unterwegs, wie heute auch die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet.

Die neue Veröffentlichung mit dem Titel “Patrol and Persuade” (Patrouillieren und Überzeugen) von Safeguard Defenders untersucht die Rolle, die gemeinsame Polizeiinitiativen zwischen China und mehreren europäischen Ländern – wie Italien, Kroatien, Serbien und Rumänien – bei der Ausweitung chinesischer Auslandsstationen gespielt haben.

Italien beherbergt laut dem Report der Menschenrechtsorganisation mit elf Stück die größte Anzahl an solchen Polizeistationen.

Sie befinden sich in Rom, Mailand, Bozen, Venedig, Florenz, Prato – eine Stadt bei Florenz, in der die größte chinesische Gemeinde Italiens lebt – und Sizilien.

Die Berichte der Organisation haben bislang laut CNN Ermittlungen in mindestens 13 verschiedenen Ländern ausgelöst. Es ist von einer zunehmend hitzigen diplomatische Auseinandersetzung zwischen China und Ländern wie Kanada die Rede, in denen es eine große chinesische Diaspora gibt.