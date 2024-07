Zivildienst mit „La Strada-Der Weg“

Von: mk

Bozen – Für viele junge Menschen ist dies die Zeit der wohlverdienten Ferien und der Sorglosigkeit. Viele andere hingegen sind sich bewusst, dass sie gerade in diesen Tagen eine wichtige Entscheidung für ihre Zukunft treffen können. Am 31. August läuft die Bewerbungsfrist für den Landeszivildienst beim Verein „La Strada-Der Weg“ ab.

Es handelt sich um eine Chance für alle jungen Männer und Frauen zwischen 18 und 28 Jahren: Der Zivildienst bei „La Strada-Der Weg“ bietet die Möglichkeit, für einen Zeitraum von acht bis zwölf Monaten dreißig Stunden pro Woche soziale Arbeit zu leisten, bei einer Aufwandsentschädigung von ca. 450 Euro pro Monat.

Die Tätigkeiten, die beim Verein ausgeübt werden können, reichen von der Begleitung von Menschen in Not bis zur Arbeit in der Lebensmittelbank, von der Freizeitgestaltung mit Kindern bis zur Kommunikation über soziale Medien. „Wir freuen uns jedes Jahr über neue Jungen und Mädchen, die sich dafür entscheiden, einen Teil ihres Lebens in den Dienst der anderen zu stellen“, sagt Koordinator Daniel Valentini.

Für einige von ihnen sei diese Erfahrung eine Gelegenheit, sich für einen Beruf in der Sozialarbeit zu entscheiden, und es sei nicht ungewöhnlich, sie nach einiger Zeit als Kollegen wiederzufinden, so Valentini. Da die Plätze begrenzt sind, empfehle ich daher allen Interessierten, sich jetzt zu bewerben, indem sie an serviziocivile@lastrada-derweg.org schreiben.“