Zum Glück saß niemand auf dieser Bank

Von: mk

Bozen – Auf einem beliebten Spazierweg zur Haselburg bei Bozen, der vor allem von Anrainern aus Oberau gern genutzt wird, kam es zu einem gefährlichen Felssturz.

Wie auf dem Foto erkennbar ist, hat sich Geröll von einer Felswand gelöst und eine Sitzbank beschädigt. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden: Zum Zeitpunkt des Abbruchs befand sich kein Ausflügler oder Rastender auf der Bank, die sich neben einer kleinen Kapelle befindet.

Der Weg führt von der Haselburg ins Bergdorf Seit bei Leifers. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, ist Zone den örtlichen Behörden bereits als steinschlaggefährdet bekannt.

Die Gemeinde muss dort regelmäßig Sicherungs- und Verbauungsarbeiten durchführen, um Felsstürzen vorzubeugen.

Am Samstag standen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberau im Einsatz, um die Abbruchstelle zu begutachten und den Gefahrenbereich abzusichern.