Zustand europäischer Flüsse wegen Mikroplastik “alarmierend”

Von: APA/AFP

Der Zustand zahlreicher europäischer Gewässer ist aktuellen Studien zufolge wegen schädlicher Mikroplastik-Partikel in einem besorgniserregenden Zustand. Die Belastung mit Mikroplastik sei “alarmierend”, heißt es in 14 Studien der Tara Foundation, die zeitgleich in der Zeitschrift “Environmental Science and Pollution Research” veröffentlicht wurden. Sie betrage in den insgesamt neun untersuchten Flüssen durchschnittlich “drei Partikel pro Kubikmeter Wasser”.

Grundlage für die Studie waren Wasserproben aus neun europäischen Flüssen, die von Chemikern, Biologen und Physikern aus 19 Forschungslaboren anschließend analysiert wurden. Untersucht wurden Proben aus Elbe und Rhein, dem spanischen Fluss Ebro, den französischen Flüssen Garonne, Loire, Rhône und der Pariser Seine sowie der Themse in Großbritannien und dem Tiber in Italien.

Zwar ist die Mikroplastik-Belastung in diesen Flüssen den Studien zufolge weitaus niedriger als in den zehn am stärksten verschmutzten Flüssen der Welt wie Mekong, Nil und Ganges, wo die Verschmutzung bei 40 Mikroplastik-Partikeln pro Kubikmeter liegt. Wenn man jedoch die Durchflussmengen berücksichtige, “haben wir in Valence in der Rhône eine Durchflussmenge von 1.000 Kubikmetern pro Sekunde”, sagt der an den Studien beteiligte Forscher Jean-François Ghiglione. Dies bedeute “3.000 Plastikpartikel pro Sekunde”.

Besonders kleine Partikel besonders häufig und gefährlich

Die Wissenschafter stießen bei ihren Untersuchungen auf ein “überraschendes” Ergebnis: Die Masse der Kleinstpartikel sei größer als die Masse an sichtbaren Mikroplastik-Partikeln. Insbesondere diese mikroskopisch kleinen Partikel seien aber besonders gefährlich: Denn sie verteilten sich über den gesamten Flussverlauf und würden von vielen Tieren und Organismen aufgenommen.