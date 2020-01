Zwei Personen noch immer in Lebensgefahr, einigen geht es besser

Tragödie in Luttach

Luttach/Bozen – Nach dem tragischen Verkehrsunfall in Luttach, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen, schweben immer noch zwei Personen in Lebensgefahr.

Es befinden sich weiterhin vier Personen in Intensivbetreuung, zwei davon in der Universitätsklinik in Innsbruck, ein Patient im Landeskrankenhaus Bozen und ein Patient im Krankenhaus Bruneck.

Der Zustand des Patienten in Bozen ist weiterhin sehr kritisch; auch einer der zwei Patienten, die in Innsbruck aufgenommen worden sind, ist in Lebensgefahr, während der Zustand der beiden anderen Patienten unverändert stabil ist.

Die sieben Mittel- bis Leichtverletzten sind auf dem Weg der Besserung. Von den drei im Krankenhaus Brixen und vier im Krankenhaus Bruneck aufgenommenen Patienten wurden mittlerweile bereits einige entlassen bzw. stehen kurz vor der Entlassung.