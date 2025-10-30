Zwei Polizisten in Frankreich unter Vergewaltigungsverdacht

Von: APA/dpa

In Frankreich sind zwei Polizisten beschuldigt, eine Frau in einem Gerichtsgefängnis vergewaltigt zu haben. Die Beamten kamen in der Früh in Polizeigewahrsam, wie die Staatsanwaltschaft Bobigny mitteilte. Gegen sie werde wegen des Verdachts der Vergewaltigung unter Ausnutzung der Macht, die ihnen ihre Stellung gebe, ermittelt. Eine junge Frau hatte zuvor angegeben, in der Nacht auf Mittwoch im Gewahrsam des Gerichts in Bobigny bei Paris zweimal vergewaltigt worden zu sein.

Die Frau befand sich dort, weil ihr vorgeworfen wurde, ihre elterlichen Pflichten verletzt zu haben.