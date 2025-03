Von: mk

Bozen/Brixen – Gestern wurden gleich zwei Primare bestätigt: Primarin Maria Grazia Tabbì der Nephrologie und Dialyse am Krankenhaus Bozen und Primar Othmar Bernhart der Inneren Medizin am Krankenhaus Brixen. Beide wurden nach einem erneuten Auswahlverfahren bestätigt.

Maria Grazia Tabbì hat ihr Studium der Medizin sowie die anschließende Spezialisierung in Nephrologie an der Universität Padua abgeschlossen, seit 2003 ist sie im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig. Ab 2012 war sie Leiterin der einfachen Struktur in der Ambulanz für Nierentransplantierte, ab 2017 Stellvertreterin des Primars der Nephrologie und Dialyse, 2018 erfolgte die Ernennung zur Primarin der Abteilung. Die gebürtige Boznerin hat Arbeitserfahrung in der Transplantationsambulanz der Universitätsklinik Innsbruck sowie am Krankenhaus von Vicenza gesammelt und kann auf eine lange Reihe wissenschaftlicher Veröffentlichungen zurückblicken.

Othmar Bernhart studierte in Innsbruck und schloss 1996 seine Facharztausbildung ab. Von 1991 bis 2015 war er im Krankenhaus Brixen tätig, seit Anfang 2015 als stellvertretender Primararzt. 2015 wurde er zum Primar der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus Sterzing ernannt, 2018 übernahm er die Leitung der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus Brixen. Besondere Schwerpunkte sind für den gebürtigen Obervinschger die interdisziplinäre Endoskopie und Ultraschalluntersuchungen.

Generaldirektor Christian Kofler gratuliert beiden Führungskräften herzlich zur Ernennung und wünscht viel Erfolg in der Leitung der Abteilungen: „Es freut mich, dass wir heute gleich zwei wichtige Schlüsselpositionen mit erfahrenen und kompetenten Fachleuten besetzen konnten. Damit können die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die jeweiligen Teams, weiterhin auf eine Versorgung auf hohem Niveau zählen.“

Auch Sanitätsdirektor Josef Widmann ist froh darüber, dass diese zwei Primarstellen nun wieder definitiv besetzt werden konnten: „Primarin Maria Grazia Tabbì und Primar Othmar Bernhart stehen für Kontinuität und Erfahrung im Südtiroler Sanitätsbetrieb. Primarin Tabbì hat mit Erfolg ein wichtiges Programm zur Peritonealdialyse umgesetzt und kooperiert vorbildlich im betriebsweiten Netzwerk mit den internistischen Abteilungen. Primar Bernhart führt und unterstützt mit großem Erfolg sein Team im ärztlichen wie auch im Pflegebereich.“