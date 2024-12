Zwölfjährige in England wegen Totschlags angeklagt

Von: APA/dpa

Ein zwölfjähriges Mädchen in England ist nach dem gewaltsamen Tod eines Pensionisten wegen Totschlags angeklagt worden. Der Vorfall, der sich Anfang September in einem Park in der mittelenglischen Stadt Leicester abgespielt hatte, erregte große Aufmerksamkeit in Großbritannien. Fünf Minderjährige wurden damals festgenommen. Ein 15-Jähriger wurde wegen Mordes angeklagt. Er soll noch in dieser Woche vor Gericht erscheinen.

Was sich genau abspielte, ist bisher weitgehend unklar. Das 80-jährige Opfer soll Berichten zufolge seinen Hund spazieren geführt haben, als es zu dem tödlichen Zusammentreffen kam. Der Mann starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. In England sind Minderjährige schon ab dem Alter von zehn Jahren strafmündig.