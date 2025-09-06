Aktuelle Seite: Home > Italien > 82. Filmfestspiele Venedig vergeben Goldenen Löwen
Die Lagunenstadt steht heute im Zeichen der Preisvergabe

82. Filmfestspiele Venedig vergeben Goldenen Löwen

Samstag, 06. September 2025 | 11:04 Uhr
Die Lagunenstadt steht heute im Zeichen der Preisvergabe
APA/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Von: APA/sda/dpa

Am heutigen Samstag werden bei den 82. Filmfestspielen von Venedig die Preise verliehen. Als Favorit auf den Hauptpreis, den Goldenen Löwen, gilt “The Voice of Hind Rajab” von Kaouther Ben Hania. Die tunesische Regisseurin erzählt darin von den letzten Momenten im Leben eines palästinensischen Mädchens im Gazastreifen. Chancen werden auch Kathryn Bigelows Thriller “A House of Dynamite” über die letzten Minuten vor einem wahrscheinlichen Atomschlag eingeräumt.

Gut kam auch das neue Werk von Park Chan-wook an. In “No Other Choice” erzählt der Südkoreaner von einem entlassenen Papierfabrikarbeiter, der verzweifelt versucht, seine Familie zu ernähren, und dabei moralische Grenzen überschreitet. Im Rennen um die Preise findet sich aber auch das Musical “The Testament of Ann Lee” von Mona Fastvold über die Gründerin der “Shaker”-Sekte im 18. Jahrhundert. Amanda Seyfried wurde für ihre Hauptrolle gelobt, in der sie drastische Szenen von Geburt, Schmerz und ekstatischem Glauben verkörpert. Wer sich schließlich über die Ehrungen des Festivals freuen darf, entscheidet sich ab 19 Uhr am Lido. Insgesamt finden sich 21 Filme im Wettbewerb, Jury-Präsident ist der US-amerikanische Regisseur Alexander Payne.

 

