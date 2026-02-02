Aktuelle Seite: Home > Italien > Ätna: Auto meterhoch vom Schnee verschluckt – VIDEO
Der Mietwagen gehörte Touristen

Ätna: Auto meterhoch vom Schnee verschluckt – VIDEO

Montag, 02. Februar 2026 | 17:13 Uhr
Auto von Schnee begraben
Von: luk

Catania – Eine dicke Schneeschicht auf Sizilien? Das hält wohl im ersten Moment kaum jemand für wahrscheinlich. Doch tatsächlich kann es auf der Mittelmeerinsel in Süditalien schneien – vor allem am Ätna. Dort gibt es auch ein Skigebiet. Immerhin ist Europas aktivster Vulkan über 3.000 Meter hoch

Doch was zuletzt im Zuge des Zyklons “Harry” geschah, ließ viele Staunen. Auf rund 2.000 Metern Seehöhe im Bereich des Schutzhauses “Sapienza” und der Talstation der Seilbahn kam es Ende Jänner zu extremen Schneefällen. Triebschnee und das Abrutschen von Schnee von den darüberliegenden Hängen haben ein Auto unter meterhohen Schneemassen komplett verschwinden lassen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um das Mietauto zweier Schweizer Touristen, die das Fahrzeug mitten im Schneesturm zurückließen und sich mit einem vierjährigen Kind zu Fuß auf den Weg machten. Nach mehreren Stunden und bei weiterhin starkem Schneefall konnten sie schließlich vom Bergrettungsdienst gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Das Auto musste allerdings zurückgelassen werden. So kam es zu diesem spektakulärem Ergebnis.

Als sich die Wetterlage gebessert hatte, musste das Auto erst lokalisiert und mit schwerem Gerät aus den Schneemassen befreit werden. Die Arbeiter, die mit der Bergung beschäftigt waren, haben so etwas wohl auch noch nicht gesehen. Im Video kommt ihr Erstaunen deutlich zum Ausdruck.

Der Mietwagen der Urlauber wurde durch die enorme Schneelast an der Motorhaube und im Dachbereich schwer beschädigt, wie dieses Bild zeigt.

Luca Liotta

