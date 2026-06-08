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Das Ziel ist nachhaltigen und entschleunigten Tourismus zu fördern

Antike Wege rund um Rom digital aufgerüstet

Montag, 08. Juni 2026 | 10:46 Uhr
Das Ziel ist nachhaltigen und entschleunigten Tourismus zu fördern
APA/APA/dpa-tmn/Daniel Karmann/Daniel Karmann
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Von: APA/dpa

In Italien sollen Touristen entlang fünf historischer Pilger- und Handelswege in der Region Latium rund um die Hauptstadt Rom unbekannte Seiten des Landes kennenlernen – und zwar mit Hilfe digitaler Technik.

Entlang der Etappen der Frankenstraße, des Franziskuswegs, des Benediktwegs, der Via Romea Germanica und der Via Strata in der Region wurden insgesamt 60 Stationen mit Bluetooth-Funkmodulen installiert. Kommen Wanderer vorbei, senden die Module Mitteilungen aufs Smartphone: zur Route an sich und zu sehenswerten Orten, Kirchen und Plätzen in der Umgebung. Vorausgesetzt, man hat die kostenlose, staatliche Tourismus-App Italia.it installiert. An den Stationen gibt es auch kostenloses WLAN.

Sehenswerte Orte ohne Touristenmassen

Das Ziel ist laut der staatlichen Tourismuszentrale ENIT, nachhaltigen, entschleunigten Tourismus zu fördern. Urlauber sollen auch auf bisher noch unbekanntere Sehenswürdigkeiten gestoßen werden. Mindestens 40 Prozent seien herausragende Orte, die nur selten in internationalen Reiserouten vorkommen, heißt es auf der Internetseite zu dem Projekt.

Dort finden Urlauber auch eine interaktive Karte, auf der viele der Orte entlang der fünf Routen erkundet werden können – ohne App.

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