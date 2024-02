Bär M90 im Val di Sole abgeschossen

Trient – Der Bär M90 ist im Val di Sole-Tal im Trentino von Förstern abgeschossen worden. Der Trientner Landeshauptmann Maurizio Fugatti hatte am Dienstagvormittag ein entsprechendes Dekret zur Entnahme des Exemplars unterzeichnet.

Die Förster konnten das Tier mittels seines Funkhalsbandes und seiner Ohrmarken identifizieren. Das Männchen galt als Problembär, der seine natürliche Scheu vor Menschen verloren hatte.

M90 hatte in der Vergangenheit mehrmals bewohntes Gebiet aufgesucht. Des Öfteren waren Personen von dem Bären verfolgt worden – zuletzt am 28.Jänner: Das Tier rannte damals über einem halben Kilometer auf einer Forststraße in der Gegend von Mezzana einem Paar hinterher, das eine Wanderung unternommen hatte.