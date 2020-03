„Bella Ciao“ vom Balkon: Bamberger singen für Italiener

Bamberg – Die Online-Videos von singenden Italienern in der Quarantäne sind um die Welt gegangen und haben Tausende Menschen berührt. Obwohl das Coronavirus Italien besonders hart getroffen hat, bewiesen die lebenslustigen Italiener, dass sie trotz der schwierigen Situation den Kopf nicht hängen lassen, und ermunterten sich gegenseitig, sich an die strengen Sicherheitsvorkehrungen zu halten. Nun haben Anrainer einer Siedlung aus Bamberg den Spieß kurzerhand umgedreht und widmeten ihrerseits ein Ständchen den Italienern.

Um den Menschen in Italien Mut zu machen, sangen die Nachbarn das Partisanenlied „Bella Ciao“ aus ihren Fenstern. Das Video, das am Montag auf Youtube gestellt wurde, entwickelt sich zum Internet-Hit. Der Clip hat offenbar viele bewegt und wurde bereits über 400.000 Mal angeklickt.

„Viele Menschen sind im doppelten Sinne betroffen von den massiven Einschnitten für uns In Europa. Unsere Straße wollte ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Italien – und auch in Spanien und Österreich – setzen. Dazu haben wir diese wunderbare italienische Idee gewählt, sich über die Straße hinweg mit Liedern aufzuheitern. Möge die Solidarität wachsen und das Virus schrumpfen!“, erklären die Macher des Videos auf Youtube.

Das sei eine ganz spontane Idee gewesen, erzählt der Initiator laut welt.de. Das Video beginnt mit einer emotionalen Ansprache auf Italienisch: Ein Nachbar erzählt, wie sehr den Menschen hier die Situation in Italien nahe gehe. Besonders beeindruckt hätten sie die Reaktionen der Italiener auf die verordnete Isolation. Aus Solidarität habe man sich deshalb entschlossen, „das Lied der Freiheit per Exzellenz“ zu spielen.

Dann setzt er sich an sein Keyboard, während die Nachbarn mit Notenblättern aus ihren Fenstern schauen oder auf ihren Vordächern sitzen, um gemeinsam mitzusingen. Ein Mann benutzt seine Mülltonnen als Pauke und ein kleines Mädchen hält die italienische Fahne hoch, andere spielen Gitarre oder trommeln.

Im Kommentarbereich unter dem Video auf Youtube äußerten sich viele auf Italienisch und Englisch. Viele Kommentatoren bedankten sich überschwänglich – darunter auch User, die berichteten, sie würden sich zurzeit in den besonders betroffenen Regionen Italiens befinden.