Festival: Die Regionen Italiens stehen im Mittelpunkt

Von: lup

Venedig – Vom 18. bis 20. Mai findet in Venedig die vierte Ausgabe des Festivals der Regionen und der autonomen Provinzen unter dem Motto “Italien der Regionen” statt. Auch der Landeshauptmann des Landes Südtirol, Arno Kompatscher, wird daran teilnehmen.

Kompatscher wird am Nachmittag des 19. Mai gemeinsam mit der Präsidentin der Region Umbrien, Stefania Proietti, die Arbeitsgruppe 3 zu den Themen Großveranstaltungen, Tourismus, Kultur und Sport leiten. Am Vormittag des 20. Mai nimmt Kompatscher im Theater La Fenice am “RegionTalk” zum Thema “Multilevel-Governance für eine effektive Koordinierung zwischen Staat und Regionen” teil. Neben ihm diskutieren dort auch die Ministerin für institutionelle Reformen und Vereinfachung, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Innenminister Matteo Piantedosi, Verwaltungsminister Paolo Zangrillo, Staatssekretärin im Finanzministerium Sandra Savino sowie die Präsidenten der Regionen Basilikata und Venetien, Vito Bardi und Luca Zaia.

Das Festival steht unter dem Motto “Auf Entdeckungsreise zu regionalen Spitzenleistungen: eine Reise zwischen Innovation und Tradition”. Es wird am Nachmittag des 18. Mai in der Scuola Grande di San Rocco eröffnet. Die zentralen Programmpunkte finden am 19. Mai ab 11.30 Uhr im Dogenpalast (Sala dello Scrutinio) statt – mit der Teilnahme des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella – und gegen 12 Uhr am 20. Mai, wenn ein Beitrag der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erwartet wird (noch nicht bestätigt).

Von 18. bis 20. Mai wird auf dem Campo San Polo das “Dorf der Regionen” eingerichtet, wo auch das Land Südtirol mit einem eigenen Stand vertreten ist. Weitere Informationen gibt es im Web unter https://www.regioni.it/materie/italiadelleregioni2025/.