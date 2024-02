Florenz: Einsturz auf Baustelle fordert Todesopfer – VIDEO

Florenz – Am Freitagvormittag ist auf einer Baustelle in Florenz zum tragischen Einsturz gekommen: Während eine Person ums Leben kam, wurden drei weitere verletzt. Neben einem Gerüst soll ein tragender Pfeiler eingebrochen sein. Mindestens drei Personen müssen noch aus den Trümmern geborgen werden.

❌#Firenze, crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest della città: dai #vigilidelfuoco #USAR sono stati estratti in vita tra le macerie 3 operai. Squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso [#16febbraio 10:45] pic.twitter.com/OCQBZm8MjH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 16, 2024

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, wird auf der Baustelle in der Peripherie der Stadt in der Via Mariti ein Supermarkt errichtet.

Wie der Präsident der Region, Eugenio Giani, in den sozialen Medien mitteilte, sind acht Personen bei dem Einsturz zu Schaden gekommen. Während drei Personen lebend geborgen und ins Krankenhaus eingeliefert wurden, fehlt von drei Bauarbeitern bislang jegliches Zeichen. Derzeit besteht kaum noch Hoffnung, dass sie das Unglück überlebt haben. Die Zahl der Todesopfer könnte demnach weiter steigen.

❌#Firenze, crollo in cantiere edile: tra le macerie proseguono da parte dei nuclei #USAR e #cinofili dei #vigilidelfuoco le operazioni di ricerca di altri possibili operai dispersi. Nel video il sorvolo dei #droni [#16febbraio 12:00] pic.twitter.com/vR7Qwfb0rG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 16, 2024

Zwei der Verletzten sollen in Lebensgefahr schweben. Im Einsatz standen die Feuerwehr und die Polizeikräfte.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni brachte in einem Eintrag in den sozialen Netzwerken ihr Beileid mit den Opfern und deren Familien zum Ausdruck. Gleichzeitig bedankte sie sich bei den Einsatzkräften, die an der Suche nach den Vermissten und bei der Bergung der Verletzten beteiligt sind. Sie verfolge mit Aufmerksamkeit und Besorgnis die Entwicklung der Situation, erklärte Meloni.