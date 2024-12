Fünf Monate altes Baby stirbt plötzlich in Triest

Von: mk

Triest – In Triest hat sich eine schreckliche Tragödie ereignet: Ein fünf Monate altes Baby wurde tot in seinem Bettchen gefunden. Die Eltern sind am Boden zerstört. Auch in der Umgebung herrscht tiefe Betroffenheit.

Als Mutter und Vater sich dem Kind näherten, wurde ihr schlimmster Albtraum wahr. Sofort alarmierten sie die Rettungskräfte, die auf der Stelle zum Einsatzort eilten.

Sämtliche Wiederbelebungsversuche erwiesen sich allerdings als erfolglos.

Derzeit wird die Todesursache ermittelt. Polizei und Spurensicherung haben die notwendigen Erhebungen durchgeführt, um die Umstände des Geschehens zu klären.

Derzeit wird vermutet, dass das Baby im Schlaf gestorben ist. Die Ermittler gehen demnach von einem Fall von plötzlichem Kindstod aus.

Um Gewissheit über die Todesursache zu erlangen, wird derzeit allerdings das Ergebnis der Autopsie abgewartet.