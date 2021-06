Gardasee: 37-Jähriger tot im Boot entdeckt

Saló – Nachdem ein 23-Jähriger erst kürzlich im Gadasee ertrunken ist, ist am Sonntag erneut ein Leichnam aufgetaucht. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurde gegen 5.00 Uhr in der Früh zwischen Saló und San Felice del Benaco ein 37-Jähriger tot in einem Boot aufgefunden. Die Carabinieri und die Küstenwache haben Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem Mann handelt es sich um Umberto Garzarella aus Saló – von Beruf ein Konzessionär eines Assistenzzentrums für Heizanlagen. Er war ein leidenschaftlicher Bootsfahrer.

Das Boot wies Schäden eines Unfalls auf. Gesucht wird unterdessen noch nach einer Frau, die sich gemeinsam mit dem Opfer auf dem Boot aufgehalten haben könnte. Die Begleiterin stammt aus Toscolano Maderno.

Die Ermittler vermuten, dass das Boot in der Nacht von einem Motorboot gerammt wurde, das sich darauf entfernt hat, ohne dass erste Hilfe geleistet oder Alarm geschlagen worden war. Das Motorboot soll bereits ausfindig gemacht worden sein.

Die Carabinieri haben die Personen waren, die mit dem Motorboot offenbar unterwegs gewesen waren. Das Motorboot war erst am Samstag verliehen worden.