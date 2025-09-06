Aktuelle Seite: Home > Italien > Gewaltiger Felssturz in den Dolomiten rauscht ins Tal
Beliebter Wanderweg gesperrt

Gewaltiger Felssturz in den Dolomiten rauscht ins Tal

Samstag, 06. September 2025 | 08:13 Uhr
Massive Steinlawine in den Dolomiten: Wanderweg zu beliebtem Rifugio gesperrt
facebook/Provincia autonoma di Trento - Pagina Ufficiale
Schriftgröße

Von: idr

Primiero San Martino di Castrozza – Die majestätische Palagruppe in den Trentiner Dolomiten wurden erneut von einem heftigen Felssturz heimgesucht: In den vergangenen Tagen lösten sich zwischen 150 und 200 Kubikmeter Felsgestein aus den steilen Wänden und donnerten in das Venegia-Tal hinab. Der Steinschlag traf mehrere Abschnitte des beliebten Wanderweges E710 zum Mulaz, auch bekannt als „Quinto Scalet“.

Die Gemeinde Primiero San Martino di Castrozza reagierte umgehend und erließ eine Sperrverordnung für den am stärksten gefährdeten unteren Wegabschnitt. Der Schutz der Wanderer habe oberste Priorität, begründeten die Verantwortlichen. Bergfreunde müssen dennoch nicht auf die beliebte Mulaz-Schutzhütte verzichten: Eine gut ausgeschilderte Alternativroute oberhalb der Abbruchstelle bleibt weiterhin geöffnet.

Behörden prüfen Dauerlösungen

Die Trentiner Zivilschutzbehörde nahm die Situation ernst und berief eine Krisensitzung ein. Experten inspizierten vor Ort das Ausmaß der Schäden und bewerteten die weitere Gefährdungslage. Die Region ist kein Unbekannter bei solchen Naturereignissen. Bereits im August ereigneten sich mehrere Felsstürze an der Cima Falkner, und auch in der aktuell betroffenen Zone hatte es schon früher Steinschläge gegeben.

Die Provinz Trient erwägt nun temporäre Schutzvorrichtungen entlang der Serpentinen im noch geöffneten Wegabschnitt oberhalb der Abzweigung zur Variante 710A – der Alternativroute – zu installieren. Parallel prüfen die Behörden die Machbarkeit einer dauerhaften Wegverlegung, die in den kommenden Tagen realisiert werden könnte.

Der Vorfall verdeutlicht erneut die Unberechenbarkeit der Bergnatur und die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit in den hochalpinen Regionen der Dolomiten, wo sich Erosion und Klimawandel zunehmend auf die Felsstabilität auswirken.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
82
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
79
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
72
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Kommentare
40
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
37
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 