„Grünes Licht für die Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes“

Von: ka

Rom/Brüssel/Bozen – Alessia Ambrosi, Abgeordnete der Fratelli d’Italia, Berichterstatterin und Mitglied des Ausschusses für die Politik der Europäischen Union, begrüßt die Annahme des von ihr verfassten Antrags zur Änderung des Schutzstatus des Wolfes durch den XIV. Ausschuss für die Politik der Europäischen Union.

„Heute hat der XIV. Ausschuss für die Politik der Europäischen Union der Abgeordnetenkammer gegen die Stimmen der Demokratischen Partei und der 5-Sterne-Bewegung den Antrag angenommen, den ich als Berichterstatterin für den Vorschlag einer europäischen Verordnung zur Änderung des Schutzstatus des Wolfes verfasst habe. Das ist ein wichtiges Ergebnis, das ein starkes politisches Signal aussendet, auf das wir seit Jahren gewartet haben, vor allem für diejenigen, die tagtäglich mit den Problemen konfrontiert sind, die durch die unkontrollierte Präsenz des Wolfes verursacht werden“, sagte Alessia Ambrosi, Abgeordnete von Fratelli d’Italia.

„Die Herabstufung des Wolfes von einer ‚streng geschützten‘ zu einer ‚geschützten‘ Art gemäß der Berner Konvention ermöglicht es den Mitgliedsstaaten endlich, Formen der selektiven Bejagung vorzusehen. Dabei handelt es sich um aktive Managementinstrumente, die den Schutz der Art nicht gefährden oder gar aufheben, sondern ihn mit dem Schutz des Menschen, seiner landwirtschaftlichen Arbeit und dem Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Tätigkeiten und Biodiversität in Einklang bringen“, fährt Alessia Ambrosi fort.

„Es handelt sich um einen Schritt, der vor allem in den Berg- und Grenzgebieten – wie Trentino-Südtirol, Friaul-Julisch Venetien, im mittleren und südlichen Apennin und nicht zuletzt in der Lessinia – überfällig ist, wo der Raubdruck des Wolfes verheerende Auswirkungen auf die extensive Viehhaltung, die ländliche Wirtschaft und zunehmend auch auf die Sicherheit der Bürger hat. Es handelt sich um Gebiete, in denen nachhaltiger Tourismus und Weidewirtschaft die letzten wirtschaftlichen Hebel sind, um der Verödung dieser Gegenden entgegenzuwirken“, betont die Abgeordnete der Fratelli d’Italia.

„Diejenigen, die wie die PD und die 5 Sterne gegen dieses Dokument gestimmt haben“, so Ambrosi weiter, „haben sich dafür entschieden, die Forderungen der Bürgermeister, der Landwirte und der Familien zu ignorieren und einer ideologischen Haltung den Vorzug zu geben, die weit von der gelebten Realität der ländlichen Gebiete entfernt ist. Das ist ein falsches Verständnis von Umweltschutz, das die Menschen, die in den Tälern leben und diese ländlichen Gebiete am Leben erhalten, im Stich lässt“.

„Wir haben uns stattdessen für den Weg der Verantwortung entschieden, der die Notwendigkeit einer Koexistenz zwischen Mensch und Wildtier anerkennt, die auf klaren Regeln, Kontrollen und, wenn nötig, Eindämmungsmaßnahmen beruht. Mit diesem Votum stärkt Italien seine Position in Europa und begegnet einer konkreten Notlage mit Maßnahmen, die dem Ernst der Lage endlich angemessen sind“, freut sich Alessia Ambrosi über den Durchbruch.

Die Maßnahme ändert im Wesentlichen den Schutzstatus des Wolfes und steht nach Ansicht des italienischen Parlaments im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip.

Die Änderung, durch die der Wolf von einer „streng geschützten“ zu einer „geschützten“ Art herabgestuft wird, trägt – so die Maßnahme – der Notwendigkeit Rechnung, flexibler mit der Zunahme der Wolfspopulation umzugehen, die erhebliche Schäden in der Viehwirtschaft verursacht und die öffentliche Sicherheit gefährdet.

Dokument Antrag zur Änderung des Schutzstatus des Wolfes

Das Dokument erkennt die Vereinbarkeit des Vorschlags mit dem EU-Recht und der Berner Konvention an und unterstreicht die Bedeutung eines aktiven Managements der Art auf nationaler Ebene.