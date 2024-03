Italienische Mafia hat den Gardasee für sich entdeckt

Sirmione – Der Gardasee ist ein wahres Urlaubsparadies. Der See lockt Gäste aus nah und fern an. Jetzt im Frühling geht die Saison wieder los und auch die Südtirolerinnen und Südtiroler planen ihre Freizeit am See.

Doch auch die Mafia breitet sich an den Ufern des oberitalienischen Sees aus, wie ORF Südtirol Heute in Erfahrung bringen konnte.

Alle großen süditalienischen Mafia-Organisationen sind mittlerweile am Gardasee vertreten. Die Organisationen waschen ihr Geld, indem sie Immobilien kaufen und auch im Tourismus mitmischen. Sie versuchen dabei möglichst unauffällig zu agieren.

Erst vor kurzem wollte das organisierte Verbrechen eine Campinganlage in Sirmione aufkaufen. Dieser Versuch, die touristischen Strukturen zu unterwandern, konnte von den Behörden aufgedeckt werden.