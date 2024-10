Jahrelang gesuchter Camorra-Boss in Kolumbien gefasst

Von: apa

Er galt als die wichtigste Verbindung zwischen bestimmten Clans in Neapel und Drogenproduzenten in dem südamerikanischen Land: Der seit Jahren flüchtige Camorra-Boss Gustavo Nocella ist in Medellin in Kolumbien festgenommen worden. Zum Verhängnis wurde ihm seine Leidenschaft für Billard. In jede Wohnung, in der er sich versteckt hielt, ließ sich der 58-jährige Boss einen Billardtisch liefern. Auf diese Weise gelang es den Ermittlern, ihn aufzuspüren und festzunehmen.

Der Mann galt als Vermittler zwischen den Camorra-Clans im Norden Neapels und den südamerikanischen Drogenkartellen. Nocella wechselte vorsichtshalber alle drei Monate seine Wohnung. Die letzte Mietwohnung, eine Luxusbehausung im eleganten Stadtteil El Poblado, umgeben von Geschäften und Einkaufszentren in Medellin, wurde dank der Lieferung eines Billardtisches lokalisiert, der in Bogotá hergestellt worden war. Fahnder der kolumbianischen Polizei, von Interpol, Europol, der Carabinieri und der britischen Polizei arbeiteten bei den Ermittlungen zusammen.

Nocella wird eine Schlüsselrolle bei der Verschiffung von Tonnen von Kokain in die Niederlande zugeschrieben. Die Drogen, die im Hafen von Amsterdam an Bord von Schiffen ankamen, wurden dann in Lastwagen und Autos nach Neapel gebracht.

“Diese Operation ist das Ergebnis einer exzellenten internationalen Zusammenarbeit, die uns die Festnahme von mehr als 40 Drogenhändlern ermöglichte”, sagte der Generaldirektor der kolumbianischen Nationalpolizei, General William René Salamanca Ramírez, laut Medienangaben. Die Festnahme Nocellas, eines der meistgesuchten Camorra-Mitglieder der Welt, bezeichnete er als “tödlichen Schlag für diese kriminellen Clans”.