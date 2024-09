Klassenfahrt-Drama in der Toskana

Von: luk

Lucca – In der toskanischen Gemeinde Lido di Camaiore ereignete sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei deutsche Schülerinnen, die auf Klassenfahrt waren, ums Leben kamen. Die beiden Jugendlichen, im Alter von 18 und 19 Jahren, wurden von einem Auto erfasst, das in eine Gruppe von Fußgängern fuhr. Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang unklar.

Beide Opfer gehörten dem Abiturjahrgang Q2 der Gesamtschule Duisburg-Mitte (Nordrhein-Westfalen) an, wie das NRW-Schulministerium am Donnerstag bestätigte. Psychologen wurden umgehend zur Unterstützung der betroffenen Schülerinnen und Schüler vor Ort eingesetzt, berichtet Bild.

Die 44-jährige Fahrerin des Wagens verlor gegen 19.00 Uhr die Kontrolle über ihr Auto. Nach Angaben des Bürgermeisters von Lido di Camaiore, Marcello Pierucci, wurde die Frau festgenommen. Es wird geprüft, ob sie zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Laut der Nachrichtenagentur Ansa stammt die Frau aus Brasilien und war in einem Mercedes unterwegs.

Insgesamt wurden sieben Menschen verletzt, darunter auch die Unfallverursacherin. Alle Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Bürgermeister erklärte, dass das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit zwei rote Ampeln überfahren habe, bevor es die beiden deutschen Schülerinnen erfasste. Anschließend wurden weitere Fußgänger umgerissen, bevor das Auto schließlich gegen geparkte Fahrzeuge in der Nähe eines Hotels prallte.

„Ein solcher Vorfall hat sich hier noch nie ereignet“, sagte Bürgermeister Pierucci dem Fernsehsender 50Canale. „Das Auto hat alles in seinem Weg mitgerissen, auch nach dem ersten Aufprall.“

Der Unfall ereignete sich nur wenige hundert Meter vom Zentrum der Ortschaft entfernt. Lido di Camaiore liegt direkt am Meer, nahe den bekannten Badeorten Forte dei Marmi und Viareggio. Die Strandpromenade des Ortes ist für Autos gesperrt.