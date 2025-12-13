Makabrer Fund im Gardasee

Von: luk

Manerba – Ein makabrer Fund hat in den vergangenen Stunden für Bestürzung am Gardasee gesorgt. Bei Manerba am Westufer wurde die Leiche eines Mannes im Wasser entdeckt.

Wie die Küstenwache am Gardasee mitteilt, war zuvor ein im Wasser treibender, bekleideter Körper gemeldet worden. Unverzüglich wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Vor Ort im Einsatz waren ein Boot der Küstenwache, eine Streife der Carabinieri-Kompanie Salò sowie die Feuerwehr und der Rettungsdienst 118.

Der leblose Körper wurde aus dem Wasser geborgen und zum Ufer gebracht. Dort konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod der Person feststellen. Es soll sich laut Corriere della Sera um einen 75 Jahre alten Mann handeln.

Zu den genauen Todesursachen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Carabinieri und die Küstenwache haben Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände und den Hergang des Geschehens zu klären.