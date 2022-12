Marmolata: Für tragischen Gletschersturz trägt niemand die Verantwortung

Marmolata – Für den Gletschersturz an der Marmolata am 3. Juli 2022 ist niemand zur Verantwortung zu ziehen. Zu diesem Schluss ist nun die Staatsanwaltschaft von Trient gekommen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Die Ermittlungen sollen daher eingestellt werden, heißt es in einem Antrag.

Elf Menschen waren bei dem Unglück mit herabstürzenden Eis- und Geröllmassen getötet worden. Acht weitere Bergsteiger erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Nach dem Unglück waren Ermittlungen gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Auslösung einer Katastrophe aufgenommen werden. In der Folge kamen mehrere Experten in ihren Gutachten zum Schluss, dass niemand für den Gletscherbruch verantwortlich gemacht werden kann.

Über den Antrag der Staatsanwaltschaft wird nun ein Untersuchungsrichter befinden.