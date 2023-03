Meloni: „Nicht mal, wenn ich Moses wäre“ – VIDEO

Turbulente Diskussion in der Kammer

Rom – Der grüne Parlamentarier und Co-Sprecher von Europa Verde, Angelo Bonelli, hat in der Abgeordnetenkammer in Rom zwei faustgroße Steine hochgehalten, um auf das Problem der anhaltenden Trockenheit aufmerksam zu machen. An die Regierung gerichtet, erklärte Bonelli, er habe die Steine aus dem ausgetrockneten Flussbett der Etsch entnommen. Daraus entstand eine turbulente Diskussion.

Der Abgeordnete wandte sich direkt an Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Rahmen der Debatte zur anstehenden Versammlung des europäischen Rats und prangerte die Gaspolitik der Mitterechts-Regierung. „Fahren Sie nur fort zu lachen, Präsidentin. Es ist eine Frage des Stils. Offensichtlich haben sie sonst keine Argumente, um dagegen zu halten“, echauffierte sich Bonelli.

Meloni konterte. „Probleme wie die der Etsch, die austrocknet, sind Ergebnisse von Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Ich denke nicht, dass ich dazu fähig bin, in nur fünf Monaten die Etsch trocken zu legen. Nicht einmal wenn ich Moses wäre“, erklärte die Ministerpräsidentin.