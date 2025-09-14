Mit Axt auf Biwak verletzt

Von: luk

Trient – Ein 18-Jähriger hat sich am Samstagabend bei einem Aufenthalt im Biwak Bailoni am Berg Marzola östlich von Trient schwer am Schienbein verletzt. Der Jugendliche war mit Freunden unterwegs und fügte sich kurz vor 22.00 Uhr mit einer Axt eine tiefe Schnittwunde zu.

Seine Begleiter setzten sofort den Notruf ab. Zunächst rückte eine Mannschaft des Trentiner Bergrettungsdienstes an, später wurde der Verletzte per Hubschrauber ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient geflogen.

Der junge Mann erreichte die Klinik gegen 0.30 Uhr. Lebensgefahr bestand nach ersten Angaben nicht.