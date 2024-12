Nach dem Mord an Giulia: Filippo Turetta zu lebenslanger Haft verurteilt

Von: mk

Fossò/Venedig – In einem Prozess, der die Region erschütterte, ist Filippo Turetta am Dienstag vom Schwurgericht in Venedig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 23-Jährige wurde für den grausamen Mord an seiner ehemaligen Partnerin Giulia Cecchettin schuldig gesprochen, den er am 11. November 2023 in Fossò im Veneto verübt hatte.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Turetta seine Ex-Freundin auf brutale Weise getötet hatte. Obwohl einige Erschwernisgründe, wie etwa die Grausamkeit oder Bedrohung nicht in vollem Umfang berücksichtigt wurden, ließ das Gericht keinen Zweifel an der Schuld des Angeklagten.

Hohe Schadensersatzzahlungen

Neben der lebenslangen Freiheitsstrafe ordnete das Gericht hohe Schadensersatzzahlungen an die Familie des Opfers an. Gino Cecchettin, der Vater von Giulia, erhält eine Vorschusszahlung von 500.000 Euro. Die Geschwister Elena und Davide sowie die Großmutter Carla Gatto und der Onkel Alessio werden ebenfalls entschädigt.

Öffentlichkeit schockiert

Die Tat hat in der Region und weit darüber hinaus für große Bestürzung gesorgt. Weil Turetta bis nach Deutschland geflohen war, ging man zunächst noch von einer Entführung aus. Auch in Südtirol soll Turettas Fluchtauto gesehen worden sein.

Der Mord an Giulia Cecchettin hat aber die Frage nach Gewalt gegen Frauen erneut in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gerückt.

Nun ist das Urteil gefallen. Bei der Verhandlung – die insgesamt fünfte – waren ursprünglich die Repliken des Staatsanwalts und der Nebenkläger auf das Schlussplädoyer der Verteidigung sowie eine mögliche Gegenreplik erwartet worden, die jedoch nicht stattfanden.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 23-Jährigen vorgeworfen, aus Eifersucht und Rache gehandelt zu haben. Giulia Cecchettin hatte sich kurz vor dem Mord von Turetta getrennt.