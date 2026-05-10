Potapova nach Sieg gegen Samsonowa im Rom-Achtelfinale

Von: apa

Qualifikantin Anastasia Potapova hat ihren Siegeszug beim WTA-1000-Tennisturnier in Rom fortgesetzt. Die Neo-Österreicherin zog am Sonntag mit einem eindrucksvollen 6:3,6:2 in der dritten Runde gegen die als Nummer 20 gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa ins Achtelfinale ein. In der Runde der letzten 16 trifft Potapova auf die Weltranglisten-Fünfte Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin demütigte die Schweizerin Rebeka Masarova mit 6:0,6:0.

“Ich glaube immer noch, dass es viel Raum für Verbesserungen gibt. Natürlich, wenn wir über das ganze Match sprechen, war es sehr solide und konstant von mir”, lautete die Bilanz von Potapova. Sie erinnerte sich auch noch zurück, dass sie vom Madrid-Semifinale in Rom direkt wieder Qualifikation spielen musste. “Das war mental nicht einfach. Aber ich spiele lieber mehr Matches als zu trainieren, weil ich nicht so gern trainiere.”

Potapova nahm Samsonowa im ersten Satz nach Break und Rebreak ein zweites Mal zum 4:2 entscheidend den Aufschlag ab. Nach 47 Minuten servierte sie mit nur leichten Problemen zum Satzgewinn aus. Im zweiten Durchgang ließ die 25-Jährige ihrer Gegnerin mit druckvollem Spiel überhaupt keine Chance, führte schnell 4:0 und beendete das Match nach 1:27 Stunden.

Setzung für French Open fast fix

Unabhängig vom Ausgang des Turniers wird sich die zuletzt beim 1000er-Event in Madrid ins Halbfinale gekommene Linz-Finalistin von der 38. Position der Weltrangliste in die Top 30 verbessern. Gegen ihre nächste Konkurrentin Pegula hat Potapova alle bisherigen fünf Duelle verloren, in ihrer aktuellen Topform scheint die Aufbesserung der Bilanz aber machbar. Zudem hat sie drei der fünf Partien hauchdünn im dritten Satz verloren.

Potapova hat seit Linz einen tollen Run hingelegt. Die 25-Jährige, die seit vergangenem Dezember Österreicherin ist, erreichte beim Upper Austria Ladies das Finale, verlor dann zwar in der Madrid-Qualifikation, rutschte aber als Lucky Loser ins Hauptfeld und schied erst im Semifinale aus. Und auch in Rom kam sie via Quali ins Achtelfinale und hat nun schon fünf Siege gefeiert. Ihre Bilanz inklusive Linz: 14 Siege, drei Niederlagen.

Mit dem Achtelfinaleinzug ist sie dem Ziel, bei den in zwei Wochen beginnenden French Open gesetzt zu sein, ein großes Stück näher gekommen. Im Live-Ranking ist sie nun 28. und im WTA-Race, das nur dieses Jahr widerspiegelt, ist Potapova schon 15.