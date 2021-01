Schreckliche Tragödie: 17-Jährige ermordet und in den Abgrund geworfen

Caccamo – Die sizilianische Kleinstadt Caccamo war in der Nacht von Samstag auf Sonntag Schauplatz einer schrecklichen Tragödie.

Am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr begab sich ein junger Mann, der 19-jährige Pietro Morreale, in Begleitung seines Vaters und eines Anwalts zur Carabinieristation von Caccamo. Den Carabinieri gestand er, eine schreckliche Tat begangen zu haben. „Ich habe sie umgebracht“. Anschließend führte er die Carabinieri zu einem Abgrund in der ländlichen Umgebung von Caccamo. Dort machten die Carabinieri und die herbeigerufenen Feuerwehrleute eine traurige Entdeckung. Im dichten Gestrüpp des felsigen Abhangs lag die Leiche seiner Freundin, der 17-jährigen Roberta Siragusa.

Über den ganzen Sonntag hinweg befanden sich die Spezialeinheit für Spurensicherung Sis der Carabinieri von Palermo sowie die Carabinieri von Termini Imerese im Einsatz, um den gesamten Hang nach Spuren zu abzusuchen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Leiche der 17-Jährigen tiefe Brandverletzungen aufweisen. Um die genaue Todesursache herauszufinden, ordnete der zuständige Staatsanwalt von Termini Imerese eine Autopsie der Leiche an. Der 19-Jährige hingegen wurde vom Staatsanwalt Giacomo Barbara einem Verhör unterzogen und anschließend in eine Haftanstalt überstellt.

Roberta Siragusa und Pietro Morreale waren schon seit geraumer Zeit ein Paar gewesen. Wie viele junge Leute ihres Alters waren sie es gewohnt, über die sozialen Netzwerke Liebesbezeugungen auszutauschen. Was in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag geschehen war, liegt noch großteils im Dunkeln. Die Eltern von Roberta Siragusa hatten bereits am Samstag Vermisstenanzeige erstattet.

Ersten durchgesickerten Ermittlungsergebnissen zufolge hätten der 19-Jährige und die 17-Jährige trotz der Corona-Einschränkungen – Sizilien ist als rote Zone eingestuft – den Samstagabend gemeinsam mit Freunden in einer Villa in der Nähe des Fundorts der Leiche verbracht. Einigen Zeugen zufolge hätte der 19-Jährige ihr eine Eifersuchtsszene gemacht, woraufhin sich die beiden gestritten und später die Gruppe junger Leute verlassen hätten. Was dann geschehen war, ist nun Gegenstand von Ermittlungen.

Cacamo steht unter Schock. „Es gibt keine Worte, um das auszusprechen, was geschehen ist und die Gemüter der gesamten Bürgerschaft erschüttert und schockiert hat. Ich kenne beide Familien und hätte mir niemals diese schreckliche Tragödie, die unsere Gemeinschaft für immer prägen wird, vorstellen können. Ich bin im Haus der Familie des jungen Mädchens gewesen. Wir haben uns mit dem Herzen und den Augen umarmt. Ich füge nichts mehr hinzu. Ich bin am Boden zerstört“, so der Bürgermeister von Caccamo, Nicasio Di Cola. Der Bürgermeister rief für seine Gemeinde die öffentliche Trauer aus.