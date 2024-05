Selfie-Unfall im Gebirge: Tausend Schutzengel

Von: luk

Claut – In der Gemeinde Claut in Nordost-Italien in der Region Friaul-Julisch Venetien war dieser Tage Schauplatz eines ungewöhnlichen Freizeitunfalls.

Im Bereich der Schutzhütte Pradut wollte eine Italienerin (53) mit ihrem Smartphone ein Selfie schießen. Dabei kam ihr jedoch jegliches Sicherheitsgefühl abhanden: Sie machte einen entscheidenden Schritt zu viel und stürzte über einen Abhang hinab.

Glücklicherweise kam sie glimpflich davon: Italienischen Medienberichten zufolge zog sie sich Verletzungen am Handgelenk zu.

Dennoch war die Bergrettung der Station Valcellina im Einsatz. Sie bargen die verunglückte Fotografin und ihren Mann und brachten sie mit einem Geländefahrzeug ins Tal. Die 53-Jährige wurde dort dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Freizeitunfall in Claut verdeutlicht eine zunehmende Problematik im Zusammenhang mit Selfies und der Nutzung von Smartphones in gefährlichen Situationen. In der heutigen Zeit sind Smartphones zu unverzichtbaren Begleitern geworden, und Selfies sind ein fester Bestandteil des sozialen Lebens. Diese Kombination kann jedoch schnell gefährlich werden, insbesondere in unübersichtlichen oder potenziell gefährlichen Umgebungen wie Gebirgen, Klippen oder anderen Naturgebieten.

Sicherheitsaspekte bei der Aufnahme von Selfies