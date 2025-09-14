Aktuelle Seite: Home > Italien > Ski-Ass Franzoso nach Trainingssturz in Lebensgefahr
Unfall in Chile

Ski-Ass Franzoso nach Trainingssturz in Lebensgefahr

Sonntag, 14. September 2025 | 15:38 Uhr
Matteo Franzoso
X/FISI/Pentaphoto
Schriftgröße

Von: luk

Chile/Genua – Der italienische Skirennläufer Matteo Franzoso kämpft nach einem schweren Trainingssturz in La Parva (Chile) um sein Leben. Der 25-Jährige liegt in einer Klinik in Santiago im künstlichen Koma. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Franzoso war bei einem Sprung gestürzt, unter eine Sicherheitsnetzkonstruktion gerutscht und dabei mit einer Windschutzbarriere kollidiert. Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. In den kommenden Stunden soll der Gesundheitszustand neu bewertet werden. Seine Eltern sind auf dem Weg nach Chile.

Der aus Genua stammende Athlet gehört zum Sportgruppe der Finanzpolizei und debütierte 2021 im Weltcup in Gröden. Insgesamt bestritt er 17 Weltcuprennen. Sein größter Erfolg bisher: der Sieg im Super-G beim Europacup 2021 in Zinal. Im Februar dieses Jahres gewann er zudem ein FIS-Super-G in Orcieres Merlette (Frankreich).

Die italienische Speed-Gruppe hält derzeit ein Trainingslager in La Parva ab – mit dabei sind auch Dominik Paris, Florian Schieder, Gregorio Bernardi, Marco Abbruzzese, Guglielmo Bosca und Pietro Zazzi.

