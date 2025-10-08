Aktuelle Seite: Home > Italien > Sophia Loren zeigt sich bei Hochzeit ihres Sohnes
Carlo Ponti Junior hat in Genf standesamtlich geheiratet

Sophia Loren zeigt sich bei Hochzeit ihres Sohnes

Mittwoch, 08. Oktober 2025 | 10:36 Uhr
Carlo Ponti Junior hat in Genf standesamtlich geheiratet
APA/Instagram
Schriftgröße

Von: apa

Sophia Loren hat sich strahlend auf den Fotos gezeigt, die ihr Sohn Carlo Ponti Junior anlässlich seiner Hochzeit mit der Georgierin Mariam Sharmanashvili auf Instagram geteilt hat. “Ein Toast auf ein Leben voller Liebe!”, heißt es zu einem der Bilder, die das frisch verheiratete Paar und einige Familienmitglieder kurz nach der standesamtlichen Trauung in Genf zeigen – zwei Monate nach der ersten Hochzeitsfeier, die bereits im Juli in Tiflis in Georgien stattgefunden hatte.

“Das ist ein Tag, den wir für immer in unseren Herzen tragen werden!”, schrieb der Bräutigam, ein bekannter Dirigent und Musiker sowie ältester Sohn von Sophia Loren und dem verstorbenen Filmproduzenten Carlo Ponti. Für ihn ist dies die zweite Hochzeit. Von seiner ersten Ehe hat Carlo Ponti Junior zwei Kinder.

Sophia Loren, die am 20. September ihren 91. Geburtstag gefeiert hat, lebt seit langem in Genf. Auf den Fotos ist auch Edoardo Ponti, der Bruder des Bräutigams, Regisseur und Produzent, zu sehen. Er hatte 2021 seine Mutter Sophia in der Hauptrolle seines Films “La vita davanti a sé” (“Du hast das Leben vor dir”) inszeniert.

