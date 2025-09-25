Aktuelle Seite: Home > Italien > Taucher erleidet Schwächeanfall am Gardasee
Ins Krankenhaus gebracht

Taucher erleidet Schwächeanfall am Gardasee

Donnerstag, 25. September 2025 | 11:29 Uhr
Gardasee garda nördlicher teil malcesine
stnews/luk
Schriftgröße

Von: luk

Torbole – Ein 58-jähriger Mann aus Rovereto ist am Mittwochnachmittag nach einem Tauchgang im Gardasee ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Hobbytaucher war nach dem Auftauchen in der Nähe des Calcarole-Tunnels zwischen Torbole und der Grenze zum Veneto plötzlich kollabiert.

Passanten entdeckten den bewusstlosen Mann am Straßenrand und verständigten umgehend die Rettungskräfte. Der Taucher kam kurz darauf wieder zu Bewusstsein und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus von Trient gebracht.

Nach ersten Informationen befindet sich der 58-Jährige nicht in Lebensgefahr. Die Einlieferung erfolgte vorsorglich.

