Tragödie in Mailand: Jugendliche stirbt nach Zusammenstoß mit Zug

Von: fra

Mailand – Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr ereignete sich an der Bahnhaltestelle Greco in Mailand ein tragisches Unglück: Die 17-jährige Dian Princess Balog, geboren auf den Philippinen, wartete mit ihrer Mutter, einem 41-jährigen Cousin und dessen zwölfjährigem Sohn auf den Zug nach Hause. Dian hatte sich den E-Scooter des Jungen ausgeliehen, um ihn auszuprobieren.

In einem Bereich, wo die Bahnsteige wegen Bauarbeiten verengt sind, überquerte sie die gelbe Sicherheitslinie und durchbrach eine Absperrung. Sie bewegte sich mit dem E-Scooter einige Meter weiter, doch plötzlich verschwand sie aus dem Blickfeld ihrer Familie. Kurz darauf stoppte der Regionalzug abrupt seine Fahrt. Dian wurde bewusstlos und schwer verletzt neben ihrem Roller und ihrer Handtasche aufgefunden. Ihr Cousin versuchte, sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu reanimieren, doch trotz der schnellen Verlegung ins Krankenhaus von Monza erlag sie kurz vor Mitternacht ihren schweren Kopfverletzungen.

Ermittlungen ergaben, dass der Lokführer, dessen Zug um 21.00 Uhr in Chiasso gestartet war, eine Person mit Roller am Gleis bemerkte. Er betätigte sofort den Notbremshebel und hupte – doch eine Kollision ließ sich nicht verhindern. Noch ist unklar, ob Dian ausgerutscht war, das Gleichgewicht verlor oder den Zug möglicherweise wegen des Tragens von Kopfhörern nicht bemerkte.