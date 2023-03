Trentino: Wanderer bei Bärenattacke verletzt

Rabbital/Cles – Im Trentino hat ein Bär einen Mann angegriffen und ernsthaft verletzt. Zu dem Vorfall ist es laut der Nachrichtenagentur Ansa zufolge am Sonntagvormittag gegen 8.30 Uhr gekommen.

Der 39-jährige Alessandro Cicolini gab an, im Rabbital mit seinem Hund unterwegs gewesen zu sein, als ihn das Raubtier angefallen hat. Der Bär fügte dem Italiener Verletzungen am Arm und am Kopf zu. Schließlich habe er sich befreien und flüchten können.

Seine Verletzungen wurden im Krankenhaus von Cles behandelt. Die Forstbehörde hat erste Untersuchungen eingeleitet.

Das Rabbital im Trentino liegt nördlich von Cles. Der Talschluss grenzt an das Südtiroler Ulten- und Martelltal.

Der Bärenangriff wurde auch in Rom wahrgenommen: Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin wurde vom Trienter Landeshauptmann Maurizio Fugatti informiert. Dieser forderte umgehend Lösungen.