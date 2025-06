Urlaub in Italien: Uber mit Heli-Angebot an der Amalfiküste

Von: idr

Positano – Die Amalfiküste ist bekannt für ihre malerischen Städte, deren surreale Hanglage und das gehobene Leben vor Ort. Doch auf eine Attraktion könnten Urlauber und Anwohner gut und gerne verzichten: die Staus. In der Hochsaison staut es sich auf den Straßen mitunter so sehr, dass die Verwaltung Gegenmaßnahmen ergreifen musste. In diesem Jahr will auch der Fahrdienstleister Uber für Entlastung sorgen – und zwar mit Flugtaxis.

Die kurvige Straße entlang der Amalfiküste, die Amalfitana, ist an Exklusivität kaum zu überbieten. Doch in den Sommermonaten mutiert die Traumstraße zu einem Alptraum, denn dann steht auf der Straße alles. Die Verwaltung der Region hat deshalb bereits veranlasst, dass sich Autos mit Kennzeichen mit geraden und ungeraden Endziffern an verschiedenen Tagen abwechseln – das gilt übrigens auch für Mietautos.

Per Uber-Copter nach Capri

Um diesem Problem zu entgehen, bietet der Fahrdienstleister Uber jetzt einen ganz besonderen Service an: den „Uber-Copter“. Mit einem Helikopter können sich diejenigen mit einer entsprechend vollen Reisekasse von Sorrento aus nach Capri fliegen lassen und entgehen so dem Stau auf der Straße und am Anleger. Der Service steht Kunden des US-Unternehmens vom 26. Juli bis 23. August an Wochenenden erstmals zur Verfügung.

Der Preis für einen Flug liegt pro Person bei stolzen 250 Euro. Inklusive ist dafür ein Uber-Taxi, das Fluggäste vom Hotel zum Abflugplatz chauffiert. Gebucht wird ganz normal über die Uber-App. Die Flüge können 48 Stunden vor Antritt gebucht werden und sind auf sechs Personen pro Flug begrenzt – Flugbegeisterte müssen also schnell sein.

Die Alternative zum Uber-Copter

Wem die schwindelerregenden Höhen des Uber-Copters nicht geheuer sind, für den hat Uber auch eine Alternative parat: das „Uber-Boat“. Diesen Service bietet das US-Unternehmen bereits seit einer Weile unter anderem in London für eine Themsefahrt an. Nun können auch Urlauber an der Amalfiküste von dem Dienst profitieren, wenn sie nach Capri oder zurück ans Festland reisen wollen.

Sollte das Wetter jedoch nicht mitspielen, müssen Uber-Copter und -Boat am Boden oder im Hafen bleiben, denn der teure Urlaubsspaß ist lediglich ein Schönwetterdienst. Ob Uber die Flug-Shuttles in Zukunft auch anderenorts ausbaut, ist bislang nicht bekannt. Fürs Erste können sich Urlauber an der Amalfiküste in diesem Jahr auf das extravagante Reiseerlebnis freuen.