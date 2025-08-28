Venedig spricht über George Clooney, Emma Stone und Aliens

Von: APA/dpa

Hollywoodstar George Clooney hat wegen einer Erkrankung Auftritte beim Filmfest Venedig absagen müssen. “Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, seine Aktivitäten in den nächsten Tagen einzuschränken, um sich zu erholen”, teilte sein Management auf dpa-Anfrage mit.

Sinusitis ist eine Entzündung der Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen. Clooney (64) war am Mittwoch bereits vor der Eröffnung der Filmfestspiele auf dem Lido in Venedig angekommen, sagte aber Berichten zufolge Interviews ab, weil er sich nicht fit gefühlt habe. An der Pressekonferenz zum Wettbewerbsfilm “Jay Kelly” nahm er nicht teil. Man hoffe auf seine abendliche Anwesenheit auf dem roten Teppich, so die Moderatorin.

“Auch Filmstars werden krank”, sagte Adam Sandler, der an der Seite von Clooney in dem Netflix-Film spielt. Clooney sei “am Boden zerstört, dass er nicht hier sein kann”, meinte Laura Dern, die ebenfalls im Film zu sehen ist. Regisseur Noah Baumbach erzählt in “Jay Kelly” von einem älteren Schauspieler (Clooney), der in eine Sinnkrise gerät und sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Baumbach sagte, er habe den Film für Clooney gemacht.

Stone und Lanthimos sind zurück

Kurz vorher hatte Oscar-Preisträgerin Emma Stone für Hollywood-Glamour in Venedig gesorgt. Sie ist Hauptdarstellerin in “Bugonia”, dem neuen Film von Giorgos Lanthimos. Der griechische Regisseur hatte 2023 mit “Poor Things” Venedig in seinen Bann gezogen und den Hauptpreis gewonnen. Stone verkörpert im Wettbewerbsfilm “Bugonia” an der Seite von Jesse Plemons eine Unternehmenschefin, die von zwei Verschwörungstheoretikern gekidnappt wird. Die beiden glauben, die Managerin sei ein Alien.

Stone gab sich überzeugt, dass im All mehr existiere als nur die Menschheit. Auf die Frage, ob sie an eine “allwissende Intelligenz” glaube, “die auf uns herabblickt”, sagte die 36-Jährige bei der Pressekonferenz zu dem Film, sie sei ein großer Fan des Astrophysikers Carl Sagan. “Er war fest davon überzeugt, dass die Vorstellung, wir seien allein in diesem unendlichen Universum, wirklich allein – nicht, dass wir beobachtet werden, sondern dass wir hier draußen allein sind – eine ziemlich narzisstische Denkweise ist.” Scherzend fügte sie hinzu: “Also ja, ich gebe es zu. Ich glaube an Aliens.”