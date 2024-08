Verantwortungslos: Zu viert in einem Smart Fortwo

Von: ka

Giugliano in Campania – Der Unfalltod einer Achtjährigen erschüttert Italien. Michelle Volpe [8] musste sterben, weil ihre Mutter und deren Lebensgefährte, der ohne einen Führerschein zu besitzen am Steuer seines unversicherten Unfallwagens saß, zu viert in einem Smart Fortwo, einem zweisitzigen Kleinwagen, fuhren.

Als der Lenker – vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit – die Herrschaft über den Kleinwagen verlor, überschlug sich der Smart Fortwo. Die kleine Michelle Volpe war auf der Stelle tot. Ihre 16-jährige Schwester hingegen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen die Mutter und deren Lebensgefährte, die vom Unfall nur leichte Verletzungen davontrugen, wird wegen Tötung im Straßenverkehr ermittelt.

Giugliano, in 4 su una smart che si ribalta: perde la vita bimba d 8 anni Incidente a #Giugliano, perde la vita Michelle a 8 anni: madre denunciata, patrigno arrestato. Ferita la sorella di 16 anni Posted by Tele Club Italia on Monday, August 26, 2024

Obwohl ihr Fahrzeug, ein Smart Fortwo, nur zwei Sitzplätze hat, waren sie im Kleinwagen zu viert unterwegs. Neben der Mutter, der 37-jährigen Anna Boscaglia, und deren neuem Freund befanden sich auch die beiden Töchter der Frau im Kleinwagen. Der tödliche Unfall geschah am frühen Sonntagmorgen kurz nach 5.00 Uhr auf der Staatsstraße Via Domitiana im Gemeindegebiet von Giugliano in Campania.

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor der Lenker, der 47-jährige Francesco D’Alterio, die Herrschaft über den Kleinwagen. Der Smart Fortwo überschlug sich und blieb mit einer Fahrzeugseite auf der Straße liegen. Für ein achtjähriges Mädchen, Michelle Volpe, kam jede Hilfe zu spät. Es starb noch an der Unfallstelle. Michelle Volpes 16-jährige Schwester hingegen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Francesco D’Alterio, der mit der 37-jährigen Anna Boscaglia seit einiger Zeit liiert war, erlitt nur ein paar Schürfwunden. Auch die Mutter der gestorbenen Achtjährigen und der schwer verletzten 16-Jährigen trug vom Unfall nur leichte Verletzungen davon. Der Unfalllenker geriet sofort ins Visier der Carabinieri. Die Carabinieribeamten stellten fest, dass Francesco D’Alterio keinen Führerschein besitzt und dass der Smart Fortwo, der ihm gehörte, nicht versichert war.

Eine genaue Kontrolle der Lebensumstände des 47-Jährigen ergab, dass er erst am Samstag, dem 24. August, aus der Haft entlassen worden war. Genau an diesem Tag hatte Francesco D’Alterio die Verbüßung eines wegen Diebstahls verhängten Hausarrests beendet. Das Paar befand sich höchstwahrscheinlich auf dem Rückweg von einem Ort an der Küste, wo es mit den beiden Töchtern der Frau bis in die frühen Morgenstunden hinein die wiedererlangte Freiheit des Mannes gefeiert hatte.

INDAGATA PER OMICIDIO STRADALE – A bordo della Smart, omologata per 2 persone, c’erano il conducente e compagno della… Posted by Il Meridiano News on Monday, August 26, 2024

Nach einer ersten Rekonstruktion der Carabinieri von Varcaturo und Giugliano, die den Unfallhergang untersuchen, fuhr die 16-jährige Tochter der Frau im kleinen Kofferraum des Smart Fortwo mit. Das achtjährige Mädchen saß stattdessen auf dem Schoß ihrer Mutter auf dem Vordersitz, ohne angeschnallt zu sein.

Der genaue Unfallhergang ist zwar noch unklar, aber es wird davon ausgegangen, dass überhöhte Geschwindigkeit oder ein abruptes Fahrmanöver, aber auch das übermäßige Gewicht eines für zwei Personen zugelassenen Autos, in dem jedoch vier Personen unterwegs waren, den Überschlag des Kleinwagens verursachten. Einige Personen, die Zeugen des Unfalls wurden, leisteten Erste Hilfe. Der wenig später eingetroffene Notarzt versuchte, Michelle Volpe wiederzubeleben, aber das kleine Mädchen erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft von Neapel ordnete eine Autopsie der Leiche an. Das Unfallfahrzeug wurde beschlagnahmt. Francesco D’Alterio wird sich wegen Fahrens ohne Führerschein, Steuern eines unversicherten Fahrzeugs und vor allem wegen Tötung im Straßenverkehr verantworten müssen. Wegen letzteren Straftatbestands wird auch die 37 Jahre alte Mutter der Achtjährigen belangt werden.

Dass der Smart Fortwo unversichert war, ist leider keine Seltenheit. Nach einer Schätzung des Vergleichsportals Segugio.it vom Juli letzten Jahres sind in Italien 2,8 Millionen unversicherte Fahrzeuge im Umlauf. Kampanien liegt dabei nach der Lombardei zahlenmäßig an zweiter Stelle.

Incidente mortale a Giugliano, arrestato il conducente della SmartÈ stato arrestato il conducente della Smart che ieri si è ribaltata a Giugliano, nel Napoletano, provocando la morte di una bambina di otto anni. Denunciata anche la madre della vittima.Massimo Veneziani per il Tg3 delle 12 del 26 agosto 2024 Posted by Tg3 on Monday, August 26, 2024

Italien ist erschüttert. Die Trauer um die kleine Michelle Volpe ist überwältigend. Es ist traurig, dass das achtjährige Mädchen die Verantwortungslosigkeit der beiden Erwachsenen mit ihrem Leben bezahlen musste.