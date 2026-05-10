Zweiter Giro-Etappensieg für Franzosen Magnier

Von: apa

Auftaktsieger Paul Magnier hat am Sonntag auch die dritte Etappe des Giro d’Italia in Bulgarien für sich entschieden. Der 22-jährige Franzose aus dem Soudal-Team behauptete sich nach 175 km von Plowdiw nach Sofia im Massensprint vor dem Italiener Jonathan Milan (Lidl) und dem Niederländer Dylan Groenewegen (Unibet). Anders als an den Vortagen blieben folgenreiche Massenstürze diesmal aus. Das Rosa Trikot behielt vor dem Transfer nach Italien Samstag-Sieger Guillermo Silva.

Der Sensationsmann aus Uruguay in Diensten des Astana-Teams führt weiter vier Sekunden vor dem Deutschen Florian Stork (Tudor) und Ex-Girosieger Egan Bernal (Netcompany) aus Kolumbien. Topfavorit Jonas Vingegaard (19.), Felix Gall (30.) und einige andere Podestanwärter liegen weiter zehn Sekunden hinter dem Spitzenreiter. Fortgesetzt wird die dreiwöchige Rundfahrt nach einem Reisetag am Dienstag in Kalabrien. Dort erwartet die Profis ein 138-km-Teilstück mit einem langen Zweitkategorieanstieg.

Zum Abschluss des Auftakttriples nicht mehr an den Start ging als eines von drei Sturzverletzungsopfern der UAE-Mannschaft vom Samstag Adam Yates. Der britische Ersatzkapitän erlitt eine Gehirnerschütterung, seine Teamkollegen Jay Vine und Marc Soler Knochenbrüche. Der Rennstall hatte bereits vor dem Start seinen nominellen Kapitän Joao Almeida erkrankt vorgeben müssen. Aus anderen Teams schieden durch den Massensturz in einer Abfahrt Santiago Buitrago (Bahrain/Gehirnerschütterung) und Andrea Vendrame (Jayco/Wirbelbrüche) aus.