Aktuelle Seite: Home > Italien > Zweiter Giro-Etappensieg für Franzosen Magnier
Magnier (re) wieder der schnellste Sprinter

Zweiter Giro-Etappensieg für Franzosen Magnier

Sonntag, 10. Mai 2026 | 16:53 Uhr
Magnier (re) wieder der schnellste Sprinter
APA/APA/AFP/LUCA BETTINI
Schriftgröße

Von: apa

Auftaktsieger Paul Magnier hat am Sonntag auch die dritte Etappe des Giro d’Italia in Bulgarien für sich entschieden. Der 22-jährige Franzose aus dem Soudal-Team behauptete sich nach 175 km von Plowdiw nach Sofia im Massensprint vor dem Italiener Jonathan Milan (Lidl) und dem Niederländer Dylan Groenewegen (Unibet). Anders als an den Vortagen blieben folgenreiche Massenstürze diesmal aus. Das Rosa Trikot behielt vor dem Transfer nach Italien Samstag-Sieger Guillermo Silva.

Der Sensationsmann aus Uruguay in Diensten des Astana-Teams führt weiter vier Sekunden vor dem Deutschen Florian Stork (Tudor) und Ex-Girosieger Egan Bernal (Netcompany) aus Kolumbien. Topfavorit Jonas Vingegaard (19.), Felix Gall (30.) und einige andere Podestanwärter liegen weiter zehn Sekunden hinter dem Spitzenreiter. Fortgesetzt wird die dreiwöchige Rundfahrt nach einem Reisetag am Dienstag in Kalabrien. Dort erwartet die Profis ein 138-km-Teilstück mit einem langen Zweitkategorieanstieg.

Zum Abschluss des Auftakttriples nicht mehr an den Start ging als eines von drei Sturzverletzungsopfern der UAE-Mannschaft vom Samstag Adam Yates. Der britische Ersatzkapitän erlitt eine Gehirnerschütterung, seine Teamkollegen Jay Vine und Marc Soler Knochenbrüche. Der Rennstall hatte bereits vor dem Start seinen nominellen Kapitän Joao Almeida erkrankt vorgeben müssen. Aus anderen Teams schieden durch den Massensturz in einer Abfahrt Santiago Buitrago (Bahrain/Gehirnerschütterung) und Andrea Vendrame (Jayco/Wirbelbrüche) aus.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Kommentare
45
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Kommentare
43
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Deutschland weist Putins Schröder-Vorschlag zurück
16
Deutschland weist Putins Schröder-Vorschlag zurück
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
15
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
15
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 