2G-Regel rückt näher

Bozen – Auch Italien erwägt nun die Einführung der 2G-Regel, wie sie seit Anfang dieser Woche in Österreich gilt. „Wenn die Zahlen weiterhin in diesem Tempo steigen, werden wir nicht drumherum kommen, strengere Corona-Regeln einzuführen und konsequentere Kontrollen zu veranlassen“, sagt die SVP-Landtagsabgeordnete Jasmin Ladurner. Sie sieht sich durch die Aussagen des bekannten genuesischen Virologen Matteo Bassetti bestätigt. Dieser ruft dringend zur Impfung auf und befürwortet die 2G-Regel in Restaurants, Bars, Kinos, Theater, Stadien oder Nachtlokalen.

„Gut, dass Landeshauptmann Kompatscher auch in dieser Angelegenheit aktiv wird und eine eigenmächtigere Handhabe über die Regeln zur Corona-Pandemie-Bekämpfung für Südtirol fordert. Rom sollte uns diese schnell gewähren – sind wir doch zurzeit die Region mit den höchsten Werten! Wir sollten nicht mehr länger warten und sofort weitere Schritte setzen“, betont Ladurner und sagt, es liege in der Verantwortung der Politik, die Regeln einzuführen. Und es liege in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich daran zu halten. Nur dann sei ein sicherer Weg aus dieser Pandemie absehbar.