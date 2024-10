Antonella Chiusole geht in den Ruhestand

Von: mk

Bozen/Trient – Nach Beendigung ihres Studiums hatte sie nur ein Ziel – sie wollte Richterin werden. Ihr Vater machte ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung, indem er sie praktisch zwang, an einem öffentlichen Wettbewerb teilzunehmen, den sie problemlos bestand. Es sind nun schon 38 Jahre, ein Monat und neun Tage vergangen, seit Antonella Chiusole zum ersten Mal das Amtsgebäude der Autonomen Provinz Trient als Bedienstete betrat. Wie es weiterging, ist allen bekannt. Seitdem ist viel Wasser den Bach heruntergeflossen, aber das Ziel, für das Gemeinwohl zu arbeiten, hat sich nie geändert.

Neben den Kollegen und Kolleginnen waren heute Vizepräsidentin Giulia Zanotelli, Regionalassessor Angelo Gennaccaro, der ehemalige Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient Lorenzo Dellai, der Bürgermeister von Trient Franco Ianeselli und der ehemalige Generalsekretär Michael Mayr da, um sich zu verabschieden und ihren Dank auszusprechen.

Antonella Chiusole erzählt: „In der öffentlichen Verwaltung habe ich die Möglichkeit erhalten, meiner Arbeit mit Begeisterung nachzugehen und Gutes zu tun. Ich habe viele Personen kennengelernt, die es mir ermöglicht haben, mich weiterzuentwickeln, zu lernen, zu diskutieren und manchmal zu streiten, aber ich habe auch viel Solidarität und gegenseitige Wertschätzung erfahren.“

Chiusole begann ihre Laufbahn in der öffentlichen Verwaltung beim Servizio Lavoro, bevor sie Leiterin des Servizio Organizzazione Finanziaria und in der Folge des Servizio Tributi wurde. Sie trug auch zur Gründung der Gesellschaft Trentino Riscossioni Spa bei und arbeitete von März 2009 bis März 2019 als Generaldirektorin der Arbeitsagentur der Autonomen Provinz Trient, bevor sie den Dienst beim Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro der Provinz aufnahm.

Ihre letzte Stelle trat sie in der Region an, wo sie 2019 Vizegeneralsekretärin und Leiterin der Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen wurde und nach dem Rücktritt Michael Mayrs auch für kurze Zeit Generalsekretärin war.

Chiusole sagte abschließend: „Es war eine großartige Erfahrung und ich beende sie mit großer Freude und Begeisterung für das, was ich in all diesen Jahren gegeben habe, aber auch für das, was ich von den Personen, mit denen ich gearbeitet habe, bekommen habe.“