Zusatzvereinbarung für SASA-Bedienstete war ein Thema

ASGB-Transport-Vorstand trifft sich mit Landesrat Alfreider

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 15:45 Uhr
Bus Sasa Busbahnhof
LPA/Ressort für Infrastrukturen und Mobilität
Von: mk

Bozen – Die ASGB-Fachgewerkschaft für Transport und Verkehr (GTV) hat sich kürzlich zu einem Austausch mit Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider getroffen. Ein wesentliches Thema war die Zusatzvereinbarung für die Bediensteten der SASA. „Als ASGB haben wir uns immer für diese Vereinbarung ausgesprochen, da sie einen Mehrwert für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringt – und dies ohne zusätzliche Leistungen ihrerseits“, erklärt Hans-Joachim Dalsass, Fachsekretär der GTV.

Weitere Themen betrafen die Regelungen zu den Zweisprachigkeitszulagen, die den Bediensteten des Weißen Kreuzes sowie dem Personal an den Informationsschaltern der STA derzeit noch nicht zustehen. „Wir haben vereinbart, diesbezüglich eine Gegenüberstellung der aktuellen Situation auszuarbeiten und dem Landesrat zukommen zu lassen“, so Matthias von Wenzl, Obmann der Fachgewerkschaft. „Es ist kaum nachvollziehbar, dass es in so essenziellen Bereichen, die täglich mit beiden Landessprachen konfrontiert sind, noch keine entsprechende Zulage gibt.“

Landesrat Daniel Alfreider bedankte sich für den Austausch und betonte die Wichtigkeit der konstruktiven Zusammenarbeit: „Insbesondere der ASGB hat sich stets konstruktiv und lösungsorientiert verhalten.“

Ebenfalls angesprochen wurden die Ausschreibungen der A22 sowie jene im Schienenverkehr, ebenso wie die allgemeine Lohn- und Gehaltssituation im Land. Die Gewerkschaft betonte hierbei, dass insbesondere mit Blick auf die jüngsten Zahlen zur Abwanderung dringender Handlungsbedarf bestehe.

Die ASGB-Transport-Fachgewerkschaft vertritt die Bediensteten im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, der Seilbahnen, des Warentransports, des Weißen und Roten Kreuzes sowie die Beschäftigten des Flughafens Bozen und der Autobahnen.

Bezirk: Bozen

Bozen

Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

