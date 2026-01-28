Aktuelle Seite: Home > Politik > Ausbesserungsarbeiten am Waltherplatz
„Wohnzimmer“ der Stadt soll wieder gepflegter aussehen

Ausbesserungsarbeiten am Waltherplatz

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 13:55 Uhr
Lavori-pavimentazione-piazza-Walther
gmbz
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Ab Donnerstag werden auf dem gesamten Waltherplatz Ausbesserungsarbeiten durchgeführt. Im Zuge der Arbeiten werden beschädigte Bodenplatten und Pflastersteine ausgetauscht und durch neue ersetzt. Außerdem werden unebene Stellen angeglichen und potenzielle Stolperfallen beseitigt, sodass das „Wohnzimmer“ der Stadt wieder gepflegter aussieht und sicher genutzt werden kann.

Geplant ist, die Arbeiten, die bereits seit Längerem geplant sind und voraussichtlich einen Monat dauern werden, abschnittsweise durchzuführen, damit sich die Belastung für die Besucherinnen und Besucher wie auch die Anwohnenden und die Betriebe in Grenzen hält. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 95.000 Euro.

„Diese Ausbesserungsarbeiten sind wichtig und notwendig, damit der Platz optimal genutzt werden kann und weiterhin attraktiv bleibt“, so Vizebürgermeister Stephan Konder, der auch für die öffentlichen Bauvorhaben zuständig ist. „Diese Arbeiten sind Teil eines umfassenderen Plans. In naher Zukunft wollen wir als Stadt den gesamten Waltherplatz neu pflastern. Zuvor muss allerdings die Abdichtung der Tiefgarage erneuert werden, die mittlerweile arg in die Jahre gekommen ist und nicht mehr modernen Standards entspricht.“

In den nächsten Wochen werden also nur gezielte Ausbesserungen und Anpassungen vorgenommen. Erst wenn das Gesamtprojekt für den Waltherplatz steht, kann dieses Aushängeschild der Stadt umfassend saniert und modernisiert werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
65
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
52
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Warum wir früher stärker wurden
Kommentare
44
Warum wir früher stärker wurden
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Kommentare
39
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Holocaust-Gedenktag: Erinnerung als Auftrag für die Gegenwart
Kommentare
32
Holocaust-Gedenktag: Erinnerung als Auftrag für die Gegenwart
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 