Ausbesserungsarbeiten am Waltherplatz

Von: mk

Bozen – Ab Donnerstag werden auf dem gesamten Waltherplatz Ausbesserungsarbeiten durchgeführt. Im Zuge der Arbeiten werden beschädigte Bodenplatten und Pflastersteine ausgetauscht und durch neue ersetzt. Außerdem werden unebene Stellen angeglichen und potenzielle Stolperfallen beseitigt, sodass das „Wohnzimmer“ der Stadt wieder gepflegter aussieht und sicher genutzt werden kann.

Geplant ist, die Arbeiten, die bereits seit Längerem geplant sind und voraussichtlich einen Monat dauern werden, abschnittsweise durchzuführen, damit sich die Belastung für die Besucherinnen und Besucher wie auch die Anwohnenden und die Betriebe in Grenzen hält. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 95.000 Euro.

„Diese Ausbesserungsarbeiten sind wichtig und notwendig, damit der Platz optimal genutzt werden kann und weiterhin attraktiv bleibt“, so Vizebürgermeister Stephan Konder, der auch für die öffentlichen Bauvorhaben zuständig ist. „Diese Arbeiten sind Teil eines umfassenderen Plans. In naher Zukunft wollen wir als Stadt den gesamten Waltherplatz neu pflastern. Zuvor muss allerdings die Abdichtung der Tiefgarage erneuert werden, die mittlerweile arg in die Jahre gekommen ist und nicht mehr modernen Standards entspricht.“

In den nächsten Wochen werden also nur gezielte Ausbesserungen und Anpassungen vorgenommen. Erst wenn das Gesamtprojekt für den Waltherplatz steht, kann dieses Aushängeschild der Stadt umfassend saniert und modernisiert werden.