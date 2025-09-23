Aktuelle Seite: Home > Politik > Autonomiereform stärkt Südtirols Zuständigkeiten
Kompatscher in Tiroler Landtag

Autonomiereform stärkt Südtirols Zuständigkeiten

Dienstag, 23. September 2025 | 18:51 Uhr
Landeshauptmann Arno Kompatscher informierte den Tiroler Landtag in Innsbruck über die aktuelle Autonomiereform.
Tiroler Landtag/Christanell
Schriftgröße

Von: Ivd

Innsbruck – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat heute vor dem Tiroler Landtag in Innsbruck über die aktuelle Autonomiereform Südtirols informiert und die Ausgangslage sowie die Neuerungen erläutert.

„Südtirols Autonomie wurde durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes infolge der italienischen Verfassungsreform von 2001 beeinträchtigt. Ziel der Reform ist es, die Zuständigkeiten wiederherzustellen, die durch Urteile geschmälert wurden, und zugleich unsere Autonomie stärker abzusichern“, erklärte der Landeshauptmann.

Konkret wird bei den einzelnen Zuständigkeiten nun ergänzt, dass diese trotz der Verfassungsreform beim Südtiroler Landtag verbleiben. Zudem wird erstmals die Zuständigkeit für Umwelt und Ökosysteme, die bisher beim Staat lag, als Landeskompetenz festgeschrieben.

Mit der Reform entfällt eine wesentliche Grenze der Südtiroler Landesgesetzgebung, nämlich jene der Grundsätze der staatlichen Reformgesetze. Zusätzlich wird eine Schutzklausel eingeführt: Bisher konnte der Südtiroler Landtag zu Abänderungsinitiativen im Römischen Parlament nur ein Gutachten abgeben. Künftig muss das Parlament das Einvernehmen des Landtages einholen. Wird dieses nicht erteilt, kann das Parlament zwar die Initiative weiterverfolgen, doch alle Passagen, die die Autonomie in irgendeiner Form beeinträchtigen würden, müssen gestrichen werden.

„Mit dieser Klausel erreichen wir erstmals auch eine innerstaatliche Absicherung der Autonomie, die sich zusätzlich zur völkerrechtlichen Absicherung durch den Pariser Vertrag gesellt. Dieser internationale Schutz wird von der Reform natürlich nicht berührt“, betonte Kompatscher.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
102
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Kommentare
97
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Kommentare
86
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
59
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Kommentare
46
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 