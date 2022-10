Bahnabschnitt Meran-Töll: Bauarbeiten werden wieder aufgenommen

Meran – Die für die Elektrifizierung der Vinschger Bahnlinie vorgesehen Arbeiten an den Bahntunnels Josefsberg und Töll waren Ende November 2021 planmäßig gestartet. Bereits im Dezember 2021 meldete das mit den Arbeiten beauftragte Unternehmen E.MA.PRI.CE beim Konkursgericht Treviso ein Ausgleichsverfahren an. Im Frühjahr 2022 wurden die Arbeiten dann vom Gericht gestoppt. Nun kann weiter gearbeitet werden.

Zweitgereihte Baufirma F.I.S. führt Arbeiten weiter

“Die Vinschger Bahn ist seit ihrer Wiederinbetriebnahme das Rückgrat des öffentlichen Personenverkehrs im Tal, gerade deshalb wollen wir mit der Elektrifizierung den Dienst weiter potenzieren und eine Alternative zum Auto bieten”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Die Wiederaufnahme der Bauarbeiten sei in diesem Sinne ein wichtiger Schritt, damit die Vinschger Bahn so schnell wie möglich wieder auf der gesamten Strecke fahre. Daran habe man in den vergangenen Wochen auf Hochtouren gearbeitet, so Alfreider.

“Es ist trotz massiver rechtlicher Schwierigkeiten im Sommer gelungen, den Vertrag mit dem Bauunternehmen E.MA.PRI.CE aufzulösen”, sagt Joachim Dejaco, Generaldirektor der STA-Südtiroler Transportstrukturen AG, die die Arbeiten zur Elektrifizierung der Vinschger Bahnlinie leitet. “Damit war einerseits der Weg frei für Verhandlungen mit der bei der Ausschreibung zweitgereihten Baufirma F.I.S. aus Bergamo, die in den nächsten Wochen die Arbeiten an den Bahntunnels Josefsberg und Töll aufnehmen wird. Andererseits haben wir die Zeit genutzt, um weiterführende geotechnische Analysen durchzuführen”, erklärt Dejaco.

Die Arbeiten an den beiden Bahntunnels Josefsberg und Töll werden inklusive Gleisverlegung rund elf Monate in Anspruch nehmen, bis dahin bleibt die Sperre des Bahnabschnitts Meran-Töll aufrecht.

Schienenersatzdienst

Der Schienenersatzdienst Meran-Töll wird weiterhin und bis zum Ende der Arbeiten angeboten.

2023: Arbeiten an Oberleitung beginnen

Im Laufe des nächsten Jahres wird auf der gesamten Strecke der Vinschger Bahn mit den Arbeiten für die neu zu errichtende Oberleitung begonnen, weshalb die Strecke an mehreren Wochenenden unterbrochen sein wird.

Alle Informationen zu den Fahrplänen der Schienenersatzdienste für die betroffene Strecke gibt es auf der Webseite https://www.südtirolmobil.info und auf der App südtirolmobil.