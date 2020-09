Benedikter: “Kein Ausbau der Startbahn in Bozen”

Bozen – Der Bozner Stadtviertelrat Rudi Benedikter appelliert erneut an die Südtiroler Landesregierung, dem Ausbau der Startbahn am Bozner Flugplatz einen Riegel vorzuschieben und verweist dazu nach Bayern.

Mit den Worten: „Es ist wirklich illusorisch zu glauben, dass jetzt eine dritte Startbahn benötigt würde“ (Dolomiten 17/09/20) hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gestern dieses umstrittene Projekt begraben. “Und er nannte dafür ausdrücklich sowohl wirtschaftliche als auch Klimaschutzgründe”, so Benedikter.

“Gut so. Das Prinzip Klimaschutz gilt im Großen (Bayern) wie im Kleinen (Südtirol). Daher appelliere ich an unsere letztlich entscheidende Landesregierung: ‘Setzen Sie eine naheliegende, lokale zeitgemäße Klimaschutz-Maßnahme und stoppen Sie definitiv alle Pläne für einen Ausbau des Bozner Flugplatzes und eine Erweiterung des Flugbetriebes in Bozen'”, schließt Benedikter.